Прогноз погоди в Україні на завтра 11 червня від Наталки Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 11 червня, очікується з похолоданням. Крім того, будуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 11 червня

У більшості областей очікується +21...+25 °C, у західних найпрохолодніше — +18...+23 °C. Однак на сході та півдні температура повітря буде +25...+29 °C.

Прогноз погоди в Україні 11 червня. Фото: Meteopost

До України завтра прийде черговий атмосферний фронт з північного заходу. Внаслідок цього у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях будуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території опади малоймовірні.

Погода в Києві 11 червня

У столиці будуть короткочасні дощі та грози. А у другій половині місцями можливі сильні зливи.

Температура повітря очікується близько +20 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода на Харківщині 11 червня буде без опадів, але хмарною. Максимальну температуру повітря прогнозують +25 °C.

А сьогодні на Землі не очікується значних магнітних бур. Наразі геомагнітне поле спокійне.