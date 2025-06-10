Прогноз погоды в Украине на завтра 11 июня от Наталки Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 11 июня, ожидается с похолоданием. Кроме того, будут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 июня

В большинстве областей ожидается +21...+25 °C, в западных прохладнее всего — +18...+23 °C. Однако на востоке и юге температура воздуха будет +25...+29 °C.

Прогноз погоды в Украине 11 июня. Фото: Meteopost

В Украину завтра придет очередной атмосферный фронт с северо-запада. Вследствие этого в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях будут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории осадки маловероятны.

Погода в Киеве 11 июня

В столице будут кратковременные дожди и грозы. А во второй половине местами возможны сильные ливни.

Температура воздуха ожидается около +20 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода на Харьковщине 11 июня будет без осадков, но облачной. Максимальную температуру воздуха прогнозируют +25 °C.

А сегодня на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Сейчас геомагнитное поле спокойное.