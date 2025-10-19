Прогноз погоды на понедельник - дожди, туманы и мокрый снег

Женщина на улице под зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Украине 20 октября погода будет холодной и влажной - в большинстве областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют заморозки на западе страны и туманы на севере.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook в воскресенье, 19 октября.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 20 октября

В Украине ожидается облачная погода с осадками разной интенсивности. На юге и востоке местами пройдут небольшие дожди, тогда как в западных областях возможны заморозки в воздухе.

Сообщение Укргидрометцентр в Facebook. Фото: скриншот

"Облачно. В Украине, кроме запада, умеренные дожди, ночью местами с мокрым снегом, на юге и востоке местами небольшой дождь", — сообщили в Укргидрометцентре.

Сообщение Укргидрометцентр в Facebook. Фото: скриншот

В ночные и утренние часы в северных областях ожидаются туманы, видимость будет ограниченной. Ветер будет иметь преимущественно северо-западное направление со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит +1...+6°С, на западе прогнозируются заморозки 0...-4°С, днем воздух прогреется до +4...+9°С.

Напомним, что на курорте Буковель в середине октября выпал снег, и зима пришла в Карпаты раньше, чем прогнозировали синоптики, чем привлекла большое внимание туристов.

Ранее мы также информировали, что понедельник, 20 октября, будет одним из самых прохладных дней месяца с дождями, заморозками и температурой до +6...+9°С, а уже со вторника ожидается постепенное потепление до +14°С.