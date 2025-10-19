Прогноз погоди на понеділок — дощі, тумани та мокрий сніг

Жінка на вулиці під зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Україні 20 жовтня погода буде холодною й вологою — у більшості областей очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Синоптики прогнозують заморозки на заході країни та тумани на півночі.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у неділю, 19 жовтня.

Погода в Україні на 20 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з опадами різної інтенсивності. На півдні та сході місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як у західних областях можливі заморозки в повітрі.

Допис Укргідрометцентр у Facebook. Фото: скриншот

"Хмарно. В Україні, крім заходу, помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями невеликий дощ", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Допис Укргідрометцентр у Facebook. Фото: скриншот

У нічні та ранкові години в північних областях очікуються тумани, видимість буде обмеженою. Вітер матиме переважно північно-західний напрямок зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря становитиме +1…+6°С, на заході прогнозуються заморозки 0…–4°С, удень повітря прогріється до +4…+9°С.

Нагадаємо, що на курорті Буковель у середині жовтня випав сніг, і зима прийшла до Карпат раніше, ніж прогнозували синоптики, чим привернула велику увагу туристів.

Раніше ми також інформували, що понеділок, 20 жовтня, буде одним із найпрохолодніших днів місяця з дощами, заморозками та температурою до +6…+9°С, а вже з вівторка очікується поступове потепління до +14°С.