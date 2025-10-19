Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео В Україну повертаються дощі та заморозки — прогноз погоди

В Україну повертаються дощі та заморозки — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 22:53
Оновлено: 22:53
Прогноз погоди на понеділок — дощі, тумани та мокрий сніг
Жінка на вулиці під зонтом. Фото: Новини.LIVE

В Україні 20 жовтня погода буде холодною й вологою — у більшості областей очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Синоптики прогнозують заморозки на заході країни та тумани на півночі.

Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook у неділю, 19 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 20 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з опадами різної інтенсивності. На півдні та сході місцями пройдуть невеликі дощі, тоді як у західних областях можливі заморозки в повітрі. 

В Україну повертаються дощі та заморозки — прогноз погоди - фото 1
Допис Укргідрометцентр у Facebook. Фото: скриншот

"Хмарно. В Україні, крім заходу, помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями невеликий дощ", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Возможно, это изображение карта и текст
Допис Укргідрометцентр у Facebook. Фото: скриншот

У нічні та ранкові години в північних областях очікуються тумани, видимість буде обмеженою. Вітер матиме переважно північно-західний напрямок зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря становитиме +1…+6°С, на заході прогнозуються заморозки 0…–4°С, удень повітря прогріється до +4…+9°С. 

Нагадаємо, що на курорті Буковель у середині жовтня випав сніг, і зима прийшла до Карпат раніше, ніж прогнозували синоптики, чим привернула велику увагу туристів.

Раніше ми також інформували, що понеділок, 20 жовтня, буде одним із найпрохолодніших днів місяця з дощами, заморозками та температурою до +6…+9°С, а вже з вівторка очікується поступове потепління до +14°С.

погода Укргідрометцентр жовтень прогноз погоди погода в Україні
Галина Войтенко - Редактор
Автор:
Галина Войтенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації