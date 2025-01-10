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В Украину идет арктическая зима — прогноз погоды на завтра

10 января 2025 22:43
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на завтра 11 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков
Мужчина убирает снег. Иллюстративное фото: Jeffrey T. Barnes
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 11 января, будет по-настоящему зимней. В некоторых областях стоит ожидать метель.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 января

По прогнозам синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидается небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от -4 °C до +1 °C, а в Карпатах от -3 °C до -8 °C.

В северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской областях ночью пройдет умеренный мокрый снег и дождь, днем осадков не предвидится. Температура воздуха в ночные часы составит от -2 °C до +3 °C, а днем от 0 °C до +5 °C.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура в темное время суток будет в пределах +1 °C...+6 °C, а днем повысится до +5 °C...+10 °C.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами возможно образование гололеда. Ветер западный и юго-западный, с порывами 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 11 января
Прогноз погоды в Украине на 11 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупреждают, что в связи со снижением температуры воздуха до отрицательных значений, снегопадов и метелей, ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

  • 11-12 января на высокогорье восточной части Закарпатской области;
  • 11-13 января на высокогорье Ивано-Франковской области.
Снеголавинная опасность
Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 января от Натальи Диденко

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 11 января в Украине ожидается похолодание. Температура воздуха ночью снизится до 0 °C...-4 °C, а днем в большинстве областей будет колебаться от -1 °C до +3 °C.

На юге и востоке страны 11 января еще сохранится теплая погода, однако уже в воскресенье и там температура начнет снижаться.

В субботу в северных и центральных областях пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем и вечером 11 января осадки будут наиболее вероятны в восточных областях и в западных регионах.

Карта осадков
Карта осадков (снег) по состоянию на 11 января 13:00. Фото: Ventusky

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные. Погода в Украине будет облачной и с осадками.

А новые данные, обнародованные климатической службой Copernicus, свидетельствуют, что 2024 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, когда средняя глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

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