Погода в Україні на вихідні, 11-12 січя

Людина під снігом. Фото: ТСН

Погода в Україні 11–12 січня буде хмарною та з опадами. Місцями можливий сніг та ожеледиця.

Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про погоду на вихідні.

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Карта погоди від Укргідрометцентру

У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень мокрий сніг та снігопади, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -3…+2 °С.

Вітер буде південно-західний з поривами 7–12 м/с, у Карпатах пориви сягнуть до 15–20 м/с.

У північних регіонах вночі та вранці пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вдень буде без істотних опадів.

Температура вночі складе -1…+5 °С, вдень — -1…+4 °С. Вітер — західний/південно-західний, 5–10 м/с.

У центральних регіонах пройде дощ із переходом у мокрий сніг, місцями буде туман.

Температура протягом доби становитиме +2…+7 °С.

Вітер — вночі південний, вдень — західний, 7–12 м/с.

У південних областях та Криму вночі буде дощ, вдень місцями невеликий дощ. Увечері на південному березі Криму можливий помірний дощ.

Температура вночі там становитиме +3…+9 °С, а вдень +3…+9 °С.

Вітер очікується північно-західний з поривами 7–12 м/с, місцями пориви — 15–20 м/с.

На Сході вночі буде без опадів, а вдень прогнозується невеликий дощ, подекуди туман.

Температура складе +2…+7 °С. Вітер — піівденний, вдень західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Прогноз погоди на 12 січня

Західні області накриє сніг, місцями мокрий сніг.

Також очікуються хуртовини, а на дорогах ожеледиця.

Температура вночі -2…-7 °С, вдень -4…+1 °С. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатах пориви 15–20 м/с.

У північних областях буде вночі без опадів, а вдень — невеликий сніг або мокрий сніг.

Температура вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -2…+3 °С. Синоптики прогнозують вітер переважно південний з поривами 5–10 м/с.

Центральні області обійдуться без істотних опадів, подекуди можливий туман.

Температура вночі — -4…+1 °С, вдень — 0…+5 °С. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.

Південні області та Крим у ці вихідні також обійдуться без опадів, лише в Криму вдень місцями невеликий дощ.

Температура вночі -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

Вітер: змінних напрямків, 3–8 м/с.

Східні області вночі накриє дощ із мокрим снігом, удень без опадів.

Температура вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Вітер змінних напрямків з поривами 3–8 м/с.

Карта погоди від Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра у Львові очікується мороз та сніг. Синоптики попередили про небезпеку.

Також ми повідомляли, що завтра у деяких регіонах України пройде сніг. Синоптики оголосили небезпеку.