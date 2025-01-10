Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Сніжна буря суне на Україну — які області замете на вихідних arrow

Сніжна буря суне на Україну — які області замете на вихідних

10 січня 2025 21:59
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на вихідні, 11-12 січя
Людина під снігом. Фото: ТСН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні 11–12 січня буде хмарною та з опадами. Місцями можливий сніг та ожеледиця.

Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про погоду на вихідні.

Читайте також:

Якою погода буде в Україні у суботу, 11 січня

null
Карта погоди від Укргідрометцентру

У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень мокрий сніг та снігопади, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат.

Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -3…+2 °С.

Вітер буде південно-західний з поривами 7–12 м/с, у Карпатах пориви сягнуть до 15–20 м/с.  

У північних регіонах вночі та вранці пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вдень буде без істотних опадів.

Температура вночі складе -1…+5 °С, вдень — -1…+4 °С. Вітер — західний/південно-західний, 5–10 м/с.  

У центральних регіонах пройде дощ із переходом у мокрий сніг, місцями буде туман.

Температура протягом доби становитиме +2…+7 °С.

Вітер — вночі південний, вдень — західний, 7–12 м/с.  

У південних областях та Криму вночі буде дощ, вдень місцями невеликий дощ. Увечері на південному березі Криму можливий помірний дощ.

Температура вночі там становитиме +3…+9 °С, а вдень +3…+9 °С.

Вітер очікується північно-західний з поривами 7–12 м/с, місцями пориви — 15–20 м/с.  

На Сході вночі буде без опадів, а вдень прогнозується невеликий дощ, подекуди туман.

Температура складе +2…+7 °С. Вітер — піівденний, вдень західний зі швидкістю 5–10 м/с.  

Прогноз погоди на 12 січня

Західні області накриє сніг, місцями мокрий сніг.

Також очікуються хуртовини, а на дорогах ожеледиця.

Температура вночі -2…-7 °С, вдень -4…+1 °С. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатах пориви 15–20 м/с.  

У північних областях буде вночі без опадів, а вдень — невеликий сніг або мокрий сніг.

Температура вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -2…+3 °С. Синоптики прогнозують вітер переважно південний з поривами 5–10 м/с.  

Центральні області обійдуться без істотних опадів, подекуди можливий туман.

Температура вночі — -4…+1 °С, вдень — 0…+5 °С. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.  

Південні області та Крим у ці вихідні також обійдуться без опадів, лише в Криму вдень місцями невеликий дощ.  

Температура вночі -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

Вітер: змінних напрямків, 3–8 м/с.  

Східні області вночі накриє дощ із мокрим снігом, удень без опадів.

Температура вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Вітер змінних напрямків з поривами 3–8 м/с.  

Україну накриє снігом — які області замете на вихідних - фото 1
Карта погоди від Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра у Львові очікується мороз та сніг. Синоптики попередили про небезпеку.

Також ми повідомляли, що завтра у деяких регіонах України пройде сніг. Синоптики оголосили небезпеку.

погода негода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:03 З-за новорічного столу до ТЦК — одесит судиться з поліцією

21:59 Сніжна буря суне на Україну — які області замете на вихідних

21:57 Зеленський зробив заяву про велику війну і згадав дітей — відео

21:08 У Запоріжжі пролунали вибухи

20:59 Трампу оголосили вирок щодо підкупу акторки з відео для дорослих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:31 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

20:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:02 Зеленський пояснив, чому Україні важливі гарантії безпеки

20:01 Одеситів лишили без брендового одягу — що сталося

20:00 Шлюб під час війни — чи можуть військові одружитися онлайн

22:03 З-за новорічного столу до ТЦК — одесит судиться з поліцією

21:59 Сніжна буря суне на Україну — які області замете на вихідних

21:57 Зеленський зробив заяву про велику війну і згадав дітей — відео

21:08 У Запоріжжі пролунали вибухи

20:59 Трампу оголосили вирок щодо підкупу акторки з відео для дорослих

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:31 Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

20:10 У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

20:02 Зеленський пояснив, чому Україні важливі гарантії безпеки

20:01 Одеситів лишили без брендового одягу — що сталося

20:00 Шлюб під час війни — чи можуть військові одружитися онлайн

Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності