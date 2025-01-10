Погода в Україні на вихідні, 11-12 січя

Сніжна буря суне на Україну — які області замете на вихідних
Погода в Україні 11–12 січня буде хмарною та з опадами. Місцями можливий сніг та ожеледиця.
Новини.LIVE зібрали всю важливу інформацію про погоду на вихідні.
Якою погода буде в Україні у суботу, 11 січня
У західних областях вночі місцями пройде невеликий сніг, вдень мокрий сніг та снігопади, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах буде ожеледиця та сніговий накат.
Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -3…+2 °С.
Вітер буде південно-західний з поривами 7–12 м/с, у Карпатах пориви сягнуть до 15–20 м/с.
У північних регіонах вночі та вранці пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а вдень буде без істотних опадів.
Температура вночі складе -1…+5 °С, вдень — -1…+4 °С. Вітер — західний/південно-західний, 5–10 м/с.
У центральних регіонах пройде дощ із переходом у мокрий сніг, місцями буде туман.
Температура протягом доби становитиме +2…+7 °С.
Вітер — вночі південний, вдень — західний, 7–12 м/с.
У південних областях та Криму вночі буде дощ, вдень місцями невеликий дощ. Увечері на південному березі Криму можливий помірний дощ.
Температура вночі там становитиме +3…+9 °С, а вдень +3…+9 °С.
Вітер очікується північно-західний з поривами 7–12 м/с, місцями пориви — 15–20 м/с.
На Сході вночі буде без опадів, а вдень прогнозується невеликий дощ, подекуди туман.
Температура складе +2…+7 °С. Вітер — піівденний, вдень західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Прогноз погоди на 12 січня
Західні області накриє сніг, місцями мокрий сніг.
Також очікуються хуртовини, а на дорогах ожеледиця.
Температура вночі -2…-7 °С, вдень -4…+1 °С. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, у Карпатах пориви 15–20 м/с.
У північних областях буде вночі без опадів, а вдень — невеликий сніг або мокрий сніг.
Температура вночі становитиме 0…-5 °С, вдень -2…+3 °С. Синоптики прогнозують вітер переважно південний з поривами 5–10 м/с.
Центральні області обійдуться без істотних опадів, подекуди можливий туман.
Температура вночі — -4…+1 °С, вдень — 0…+5 °С. Вітер змінних напрямків — 3–8 м/с.
Південні області та Крим у ці вихідні також обійдуться без опадів, лише в Криму вдень місцями невеликий дощ.
Температура вночі -4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.
Вітер: змінних напрямків, 3–8 м/с.
Східні області вночі накриє дощ із мокрим снігом, удень без опадів.
Температура вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.
Вітер змінних напрямків з поривами 3–8 м/с.
Нагадаємо, завтра у Львові очікується мороз та сніг. Синоптики попередили про небезпеку.
Також ми повідомляли, що завтра у деяких регіонах України пройде сніг. Синоптики оголосили небезпеку.
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