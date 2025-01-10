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Замете снігом та скує мороз — синоптики прогнозують негоду завтра

10 січня 2025 17:44
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні у суботу 11 січня за прогнозом Укргідрометцентру
Люди на вулиці. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у суботу, 11 січня, буде хмарною з проясненнями. У західних областях очікується невеликий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Карта погоди від Укргідрометцентру

Погода в Україні 11 січня

Температура протягом доби у західних регіонах коливатиметься від -4...+1 °С, у Карпатах -3...-8 °С.

Північні, центральні, Одеська та Миколаївська області вночі накриє помірний мокрий сніг із дощем, вдень істотних опадів не очікується. Температура вночі становитиме -2...+3 °С, вдень — 0...+5 °С.

Південь та схід країни вночі буде без опадів, удень можливі невеликі дощі. Температура вночі +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.

На дорогах більшості регіонів, окрім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.  

Вітер західного та південно-західного напрямку 7-12 м/с.  

Нагадаємо, на Харківщині погода буде теплою, однак можливий вітер. Також синоптики прогнозують там дощі.

Також ми повідомляли, що вчені заявили, що 2024 рік був найтеплішим роком за всю історію спостережень. Йдеться про те, що середня глобальна температура перетнула 1,5°C, а це вище доіндустріального рівня.

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