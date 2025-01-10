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Заметет снегом и скует мороз — прогнозируют непогоду завтра

10 января 2025 17:44
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине в субботу, 11 января, по прогнозу Укргидрометцентра
Люди на улице. Фото: УНІАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в субботу, 11 января, будет облачной с прояснениями. В западных областях ожидается небольшой снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карта погоды от Укргидрометцентра

Погода в Украине 11 января

Температура в течение суток в западных регионах будет колебаться от -4...+1 °С, в Карпатах -3...-8 °С.

Северные, центральные, Одесская и Николаевская области ночью накроет умеренный мокрый снег с дождем, днем существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит -2...+3 °С, днем — 0...+5 °С.

Юг и восток страны ночью будет без осадков, днем возможны небольшие дожди. Температура ночью +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

На дорогах большинства регионов, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Ветер западного и юго-западного направления 7-12 м/с.  

Напомним, на Харьковщине погода будет теплой, однако возможен ветер. Также синоптики прогнозируют там дожди.

Также мы сообщали, что ученые заявили, что 2024 год был самым теплым годом за всю историю наблюдений. Речь идет о том, что средняя глобальная температура пересекла 1,5 °C, а это выше доиндустриального уровня.

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