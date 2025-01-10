Погода в Украине на выходные, 11-12 января — штормовое предупреждение

Человек под снегом. Фото: ТСН

Погода в Украине 11–12 января будет облачной и с осадками. Местами возможен снег и гололедица. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

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Карта погоды от Укргыдрометцентра

В западных областях ночью местами пройдет небольшой снег, днем мокрый снег, в Карпатах умеренный. На дорогах будет гололедица и снежный накат. Температура воздуха ночью составит 0…-5 °С, днем -3…+2 °С. Ветер будет юго-западный с порывами 7–12 м/с, в Карпатах порывы достигнут до 15–20 м/с.

В северных регионах ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а днем будет без существенных осадков. Температура ночью составит -1…+5 °С, днем — -1…+4 °С. Ветер — западный/юго-западный, 5–10 м/с.

В центральных регионах пройдет дождь с переходом в мокрый снег, местами будет туман. Температура в течение суток составит +2…+7 °С. Ветер — ночью южный, днем — западный, 7–12 м/с.

В южных областях и Крыму ночью будет дождь, днем местами небольшой дождь. Вечером на южном берегу Крыма возможен умеренный дождь. Температура ночью там составит +3…+9 °С, а днем +3…+9 °С. Ветер ожидается северо-западный с порывами 7–12 м/с, местами порывы — 15–20 м/с.

На Востоке ночью будет без осадков, а днем прогнозируется небольшой дождь, местами туман. Температура составит +2…+7 °С. Ветер — южный, днем западный со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз температуры воздуха от Meteopost

Прогноз погоды в воскресенье, 12 января

Западные области накроет снег, местами мокрый снег. Также ожидаются метели, а на дорогах гололедица. Температура ночью -2…-7 °С, днем -4…+1 °С. Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в Карпатах порывы 15–20 м/с.

В северных областях будет ночью без осадков, а днем — небольшой снег или мокрый снег. Температура ночью составит 0…-5 °С, днем -2…+3 °С. Синоптики прогнозируют ветер преимущественно южный с порывами 5–10 м/с.

Центральные области обойдутся без существенных осадков, местами возможен туман. Температура ночью -4…+1 °С, днем — 0…+5 °С. Ветер переменных направлений — 3–8 м/с.

Южные области и Крым в эти выходные также обойдутся без осадков, лишь в Крыму днем местами небольшой дождь. Температура ночью -4…+1 °С, днем +2…+7 °С. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Восточные области ночью накроет дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью -2…+3 °С, днем 0…+5 °С. Ветер переменных направлений с порывами 3–8 м/с.

Карта погоды от Натальи Диденко

Напомним, завтра во Львове ожидается мороз и снег. Синоптики предупредили об опасности.

Также мы сообщали, что завтра в некоторых регионах Украины пройдет снег. Синоптики объявили об опасности.