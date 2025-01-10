Погода в Україні на завтра 11 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Чоловік прибирає сніг. Ілюстративне фото: Jeffrey T. Barnes

Погода в Україні завтра, 11 січня, буде по-справжньому зимовою. У деяких областях варто очікувати на хуртовину.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 11 січня

За прогнозами синоптиків, в суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікується невеликий сніг, температура протягом доби коливатиметься від -4 °C до +1 °C, а в Карпатах від -3 °C до -8 °C.

У північних, центральних областях, а також в Одеській та Миколаївській областях вночі пройде помірний мокрий сніг та дощ, вдень опадів не передбачається. Температура повітря у нічні години становитиме від -2 °C до +3 °C, а вдень — від 0 °C до +5 °C.

На решті території вночі без опадів, вдень невеликі дощі. Температура у темну пору доби буде в межах +1 °C...+6 °C, а вдень підвищиться до +5 °C...+10 °C.

На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер західний та південно-західний, з поривами 7-12 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають, що у зв’язку зi зниженням температури повiтря до вiд’ємних значень, снiгопaдів та хуртовин, очікується значна снiголавинна небезпека третього рівня.

11-12 сiчня на високогiр'ї схiдної частини Закарпатської областi;

11-13 сiчня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області.

Попередження про сніголавинну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 11 січня від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 11 січня в Україні очікується похолодання. Температура повітря вночі знизиться до 0 °C...-4 °C, а вдень у більшості областей коливатиметься від -1 °C до +3 °C.

На півдні та сході країни 11 січня ще утримається тепла погода, проте вже в неділю і там температура почне знижуватися.

У суботу в північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень та ввечері 11 січня опади будуть найбільш ймовірні у східних областях та в західних регіонах.

Карта опадів (сніг) станом на 11 січня 13:00. Фото: Ventusky

Раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні. Погода в Україні буде хмарною та з опадами.

А нові дані, оприлюднені кліматичною службою Copernicus, свідчать, що 2024 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень і першим, коли середня глобальна температура перетне позначку у 1,5 °C вище доіндустріального рівня.