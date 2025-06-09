Погода в Украине 10 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра

В Украину идет похолодание — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Украине завтра, 10 июня, в некоторых областях будет несколько прохладной. Дожди пройдут только на востоке страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 10 июня
По прогнозам синоптиков, в Украине во вторник ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют, кроме восточных областей, где местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура ночью составит +9...+14 °С, на западе страны будет прохладнее — там от +6 до +11 °С. На юге и востоке до +17...+22 °С.
Днем столбики термометров покажут +18...+23 °С тепла. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +24...+29 °С.
Предупреждение о пожарной опасности
В Укргидрометцентре отметили, что 10 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшее время в большинстве регионов будет господствовать антициклон.
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