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Главная Метео В Украину идет похолодание — синоптики дали прогноз на завтра

В Украину идет похолодание — синоптики дали прогноз на завтра

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 17:34
Погода в Украине 10 июня - точный прогноз от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 10 июня, в некоторых областях будет несколько прохладной. Дожди пройдут только на востоке страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 10 июня

По прогнозам синоптиков, в Украине во вторник ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют, кроме восточных областей, где местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура ночью составит +9...+14 °С, на западе страны будет прохладнее — там от +6 до +11 °С. На юге и востоке до +17...+22 °С.

Днем столбики термометров покажут +18...+23 °С тепла. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +24...+29 °С.

погода в Україні 10 червня
Прогноз погоды в Украине на 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В Укргидрометцентре отметили, что 10 июня в южной части, большинстве центральных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Харьковской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожежна небезпека в Україні
Предупреждение о пожарной опасности на 10 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в ближайшее время в большинстве регионов будет господствовать антициклон.

Также мы писали, что для харьковчан погода приготовила неожиданный летний сюрприз.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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