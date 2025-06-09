Погода в Україні 10 червня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 червня, у деяких областях буде дещо прохолодною. Дощі пройдуть лише на сході країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 10 червня

За прогнозами синоптиків, в Україні у вівторок очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують, окрім східних областей, де місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Температура вночі становитиме +9...+14 °С, на заході країни буде прохолодніше —там від +6 до +11 °С. На півдні та сході до +17...+22 °С.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +18...+23 °С тепла. На півдні та південному сході повітря прогріється до +24...+29 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі зазначили, що 10 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку на 10 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що найближчим часом в більшості регіонів пануватиме антициклон.

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