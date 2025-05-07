Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Метео В Украине завтра еще задержится холод — где пройдут дожди

В Украине завтра еще задержится холод — где пройдут дожди

Ua en ru
Дата публикации 7 мая 2025 18:56
Погода в Украине 8 мая - в некоторых регионах ожидаются дожди
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 8 мая, ожидается прохладная, местами дождливая погода. Температура воздуха составит около +9...+20 °С днем.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 мая

Синоптики предупредили, что ожидается еще одна волна холода с северных направлений, наиболее ощутимой она будет в северных и большинстве западных областей — там ночью на поверхности почвы вероятны заморозки.

В то же время большинство территории страны завтра будет без осадков из-за незначительно повышенного давления. Лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, а ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируют преимущественно северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться:

  • ночью в северных и большинстве западных областей +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки -3...0 °С, днем 9-14 °С;
  • на остальной территории ночью +6...+11 °С, днем +15...+20 °С.
Яка погода очікується завтра, 8 травня
Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о возможности мокрого снега завтра.

А в Харькове ожидается дождь ночью, днем температура воздуха достигнет +18 °С.

синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине май
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER