Погода в Украине 8 мая - в некоторых регионах ожидаются дожди

Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в четверг, 8 мая, ожидается прохладная, местами дождливая погода. Температура воздуха составит около +9...+20 °С днем.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Синоптики предупредили, что ожидается еще одна волна холода с северных направлений, наиболее ощутимой она будет в северных и большинстве западных областей — там ночью на поверхности почвы вероятны заморозки.

В то же время большинство территории страны завтра будет без осадков из-за незначительно повышенного давления. Лишь в Карпатском регионе и на юго-востоке, а ночью и на юге страны, атмосферные фронты принесут кратковременные дожди.

Ветер прогнозируют преимущественно северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться:

ночью в северных и большинстве западных областей +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки -3...0 °С, днем 9-14 °С;

на остальной территории ночью +6...+11 °С, днем +15...+20 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о возможности мокрого снега завтра.

А в Харькове ожидается дождь ночью, днем температура воздуха достигнет +18 °С.