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В Україні завтра ще затримається холод — де пройдуть дощі

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Дата публікації: 7 травня 2025 18:56
Погода в Україні 8 травня — в деяких регіонах очікуються дощі
Люди з парасольками. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у четвер, 8 травня, очікується прохолодна, місцями дощова погода. Температура повітря становитиме близько +9...+20 °С вдень.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 8 травня

Синоптики попередили, що очікується ще одна хвиля холоду з північних напрямків, найвідчутнішою вона буде в північних та більшості західних областей — там вночі на поверхні ґрунту ймовірні заморозки.

Водночас більшість території країни завтра буде без опадів через незначно підвищений тиск. Лише в Карпатському регіоні та на південному сході, а вночі і на півдні країни, атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі.

Вітер прогнозують переважно північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься:

  • вночі у північних та більшості західних областей +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки -3...0 °С, вдень 9-14 °С; 
  • на решті території вночі +6...+11 °С, вдень +15...+20 °С.
Яка погода очікується завтра, 8 травня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про можливість мокрого снігу завтра.

А в Харкові очікується дощ вночі, вдень температура повітря сягне +18 °С.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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