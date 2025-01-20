Погода в Украине 21 января - ожидается тепло, но будет облачно

Человек гуляет возле моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 21 января, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться в пределах -3...+9 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды на 21 января от Укргидрометцентра

Завтра будет облачно с прояснениями, но без осадков. В западных и юго-западных областях ночью и утром ожидается туман.

Будет преимущественно юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -3...+2 С;

днем 0...+5 °С;

на Прикарпатье, Одещине и в Крыму +4...+9 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В Киевской области также будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3...+2 °С, днем — 0...+5 °С. В Киеве ночью около 0 °С, днем +1...+3 °С.

Прогноз погоды на 21 января от Диденко

А по словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра в Украине осадки маловероятны из-за доминирования повышенного атмосферного давления.

Температурная карта. Фото: Диденко

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+2 °С, а в течение дня ожидается +1...+4 °С, на западе и юге Украины +3...+6 °С, в Крыму до +9 °С. Ветер будет умеренный или небольшой юго-восточного направления.

В Киеве 21 января осадков не предвидится, ветер юго-восточный, 3-8 м/c. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 0 °С, днем будет в пределах +2...+4 °С.

Скриншот поста Диденко

Ранее синоптики предупредили украинцев о тумане завтра утром. В то же время осадков в стране не ожидается.

А в Киеве прогнозируют теплую погоду как для января. Небо в течение дня будет облачным.