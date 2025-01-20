Погода в Україні 21 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Сильний туман на дорозі. Фото: Reuters

У вівторок, 21 січня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів у цей день очікувати не варто. У багатьох регіонах вранці буде туман.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook в понеділок, 20 січня.

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Завтра у всіх регіонах буде хмарна погода, іноді з проясненнями. Попри це синоптики не прогнозують опадів. На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями буде туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від +2...-3 °C, вдень 0...+5 °C. На Прикарпатті, Одещині та в Криму +4...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 21 січня буде тепло. Синоптики не прогнозують у столиці та Київській області опадів, але буде хмарно.

У Харкові та області у вівторок також буде хмарно. Опадів не очікується, але прогнозують туман та ожеледицю. Максимально стовпчики термометра піднімуться до +5 °C.