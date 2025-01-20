Погода в Украине 21 января — прогноз от Укргидрометцентра

Сильный туман на дороге. Фото: Reuters

Вторник, 21 января, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков в этот день ожидать не стоит. Во многих регионах утром будет туман.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в понедельник, 20 января.

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Погода в Украине 21 января

Завтра во всех регионах будет облачная погода, иногда с прояснениями. Несмотря на это синоптики не прогнозируют осадков. На западе и юго-западе страны ночью и утром местами будет туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +2...-3 °C, днем 0...+5 °C. На Прикарпатье, Одесской области и в Крыму +4...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине на 21 января. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 21 января будет тепло. Синоптики не прогнозируют в столице и Киевской области осадков, но будет облачно.

В Харькове и области во вторник также будет облачно. Осадков не ожидается, но прогнозируют туман и гололед. Максимально столбики термометра поднимутся до +5 °C.