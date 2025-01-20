Погода в Україні 21 січня - очікується тепло, але буде хмарно

Людина гуляє біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 21 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -3...+9 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометценру

Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. У західних та південно-західних областях вночі та вранці очікується туман.

Буде переважно південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -3...+2 °С;

вдень 0...+5 °С;

на Прикарпатті, Одещині та в Криму +4...+9 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -3...+2 °С, вдень — 0...+5 °С. У Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.

Прогноз погоди на 21 січня від Діденко

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні опади малоймовірні через домінування підвищеного атмосферного тиску.

Температурна карта. Фото: Діденко

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+2 °С, а протягом дня очікується +1...+4 °С, на заході та півдні України +3...+6 °С, в Криму до +9 °С. Вітер буде помірний або невеликий південно-східного напрямку.

У Києві 21 січня опадів не передбачається, вітер південно-східний, 3-8 м/c. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 0 °С, вдень буде в межах +2...+4 °С.

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики попередили українців про туман завтра вранці. Водночас опадів в країні не очікується.

А в Києві прогнозують теплу погоду, як для січня. Небо протягом дня буде хмарним.