Погода в Україні 21 січня - очікується тепло, але буде хмарно

В Україні завтра потеплішає — де буде найвища температура повітря
В Україні у вівторок, 21 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах -3...+9 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди на 21 січня від Укргідрометценру
Завтра буде хмарно з проясненнями, але без опадів. У західних та південно-західних областях вночі та вранці очікується туман.
Буде переважно південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі -3...+2 °С;
- вдень 0...+5 °С;
- на Прикарпатті, Одещині та в Криму +4...+9 °С.
У Київській області також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер прогнозують південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі очікується в межах -3...+2 °С, вдень — 0...+5 °С. У Києві вночі близько 0 °С, вдень +1...+3 °С.
Прогноз погоди на 21 січня від Діденко
А за словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра в Україні опади малоймовірні через домінування підвищеного атмосферного тиску.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4...+2 °С, а протягом дня очікується +1...+4 °С, на заході та півдні України +3...+6 °С, в Криму до +9 °С. Вітер буде помірний або невеликий південно-східного напрямку.
У Києві 21 січня опадів не передбачається, вітер південно-східний, 3-8 м/c. Найближчої ночі температура повітря опуститься до 0 °С, вдень буде в межах +2...+4 °С.
Раніше синоптики попередили українців про туман завтра вранці. Водночас опадів в країні не очікується.
А в Києві прогнозують теплу погоду, як для січня. Небо протягом дня буде хмарним.
Читайте Новини.LIVE!