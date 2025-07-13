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В Украине завтра аномальная жара — прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 19:35
Погода в Украине 14 июля - ожидается до +37 °С
Люди на пляже. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 14 июля, ожидается переменная облачность. Погода будет жаркой, температура воздуха максимально достигнет +37 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Завтра ожидается переменная облачность: на западе, а днем местами на Житомирщине пройдут кратковременные дожди. Также днем будут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В то же время на остальной территории Украины - без осадков.

Синоптики предупреждают о ветре переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • на юге и востоке страны ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С;
  • на остальной территории ночью +14...+19 °С, днем +26...+31 °С;
  • в Карпатах ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С.
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Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра Одессу накроет сильная жара — столбики термометров будут колебаться в пределах +36 °C.

А по словам синоптика Наталки Диденко, в понедельник в Украине будет преобладать сухая погода.

Укргидрометцентр лето синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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