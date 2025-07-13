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Головна Метео В Україні завтра буде аномальна спека — прогноз Укргідрометцентру

В Україні завтра буде аномальна спека — прогноз Укргідрометцентру

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 19:35
Погода в Україні 14 липня - очікується до +37 °С
Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 14 липня, очікується мінлива хмарність. Погода буде спекотною, температура повітря максимально сягне +37 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 14 липня

Завтра очікується мінлива хмарність: на заході, а вдень місцями на Житомирщині пройдуть короткочасні дощі. Також вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Водночас на решті території України — без опадів.

Синоптики попереджають про вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

  • на півдні та сході країни вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С;
  • на решті території вночі +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С;
  • у Карпатах вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.
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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра Одесу накриє сильна спека — стовпчики термометрів коливатимуться у межах +36 °C.

А за словами синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні переважатиме суха погода.

Укргідрометцентр літо синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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