Погода в Україні 14 липня - очікується до +37 °С

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 14 липня, очікується мінлива хмарність. Погода буде спекотною, температура повітря максимально сягне +37 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 14 липня

Завтра очікується мінлива хмарність: на заході, а вдень місцями на Житомирщині пройдуть короткочасні дощі. Також вдень будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Водночас на решті території України — без опадів.

Синоптики попереджають про вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме:

на півдні та сході країни вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С;

на решті території вночі +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С;

у Карпатах вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, завтра Одесу накриє сильна спека — стовпчики термометрів коливатимуться у межах +36 °C.

А за словами синоптика Наталки Діденко, у понеділок в Україні переважатиме суха погода.