Погода в Украине 23 марта - прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Женщина идет по улице во время сильного ветра. Фото: Freepik

Погода в Украине завтра 23 марта, местами будет влажной и ветреной. В отдельных регионах ожидается ураган.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 марта

По прогнозу синоптиков, в воскресенье ночью ожидаются дожди на Закарпатье и Прикарпатье, а днем осадки накроют западные области, а также Житомирскую и Винницкую области. В других регионах существенных осадков не предвидится.

Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, а в отдельных областях, в частности в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Киевской, ожидаются порывы со скоростью до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 °C до +4 °C, а на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируют до +1...+6 °C.

Днем столбики термометров покажут +9...+14 °C, а в горных районах Карпат будет прохладнее - от +5 до +10 °C.

Прогноз погоды на 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В Укргидрометцентре предупредили, что днем 23 марта в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"Объявлен первый уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Предупреждение о сильных порывах ветра 23 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, на западе и севере Украины ожидается незначительное похолодание. В воскресенье там прогнозируют +8...+12 °C. На остальной территории страны будет относительно тепло — в пределах +10...+14 °C.

Дожди возможны в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. В центральных и южных регионах существенных осадков не предвидится.

В Киеве температура воздуха также немного снизится, днем ожидается около +10...+12 °C. Осадки маловероятны, однако небо затянет облаками.

Карта температур по состоянию на 9 утра 23 марта. Фото: Ventusky

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