Погода в Україні 23 березня — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

В Україні вируватиме стихія — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Україні завтра 23 березня, подекуди буде вологою та вітряною. В окремих регіонах очікується буревій.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 березня
За прогнозом синоптиків, у неділю вночі очікуються дощі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень опади накриють західні області, а також Житомирщину та Вінниччину. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.
Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, а в окремих областях, зокрема в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській, очікуються пориви зі швидкістю до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від -1 °C до +4 °C, а на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують до +1…+6 °C.
Удень стовпчики термометрів покажуть +9…+14 °C, а в гірських районах Карпат буде прохолодніше — від +5 до +10 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
В Укргідрометцентрі попередили, що вдень 23 березня у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
"Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, на заході та півночі України очікується незначне похолодання. У неділю там прогнозують +8…+12 °C. На решті території країни буде відносно тепло — у межах +10…+14 °C.
Дощі можливі в західних областях, місцями на півночі та крайньому сході. У центральних і південних регіонах істотних опадів не передбачається.
У Києві температура повітря також трохи знизиться, вдень очікується близько +10…+12 °C. Опади малоймовірні, проте небо затягне хмарами.
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