Погода в Україні 23 березня — прогноз від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінка йде вулицею під час сильного вітку. Фото: Freepik

Погода в Україні завтра 23 березня, подекуди буде вологою та вітряною. В окремих регіонах очікується буревій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 березня

За прогнозом синоптиків, у неділю вночі очікуються дощі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень опади накриють західні області, а також Житомирщину та Вінниччину. В інших регіонах істотних опадів не передбачається.

Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, а в окремих областях, зокрема в Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській, очікуються пориви зі швидкістю до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -1 °C до +4 °C, а на Закарпатті та Прикарпатті прогнозують до +1…+6 °C.

Удень стовпчики термометрів покажуть +9…+14 °C, а в гірських районах Карпат буде прохолодніше — від +5 до +10 °C.

Прогноз погоди на 23 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що вдень 23 березня у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

"Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Попередження про сильні пориви вітну 23 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, на заході та півночі України очікується незначне похолодання. У неділю там прогнозують +8…+12 °C. На решті території країни буде відносно тепло — у межах +10…+14 °C.

Дощі можливі в західних областях, місцями на півночі та крайньому сході. У центральних і південних регіонах істотних опадів не передбачається.

У Києві температура повітря також трохи знизиться, вдень очікується близько +10…+12 °C. Опади малоймовірні, проте небо затягне хмарами.

Карта температур станом на 9 ранку 23 березня. Фото: Ventusky

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