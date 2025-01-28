Погода в Украине на завтра 29 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Женщины попали под дождь. Иллюстративное фото: hurriyetdailynews.com

Погода в Украине завтра, 29 января, будет преимущественно сухой, лишь в отдельных регионах прогнозируются дожди. В некоторых областях возможен туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 29 января

По прогнозам синоптиков, в среду в Украине ожидается преимущественно сухая погода, поскольку большинство территории будет оставаться под влиянием повышенного атмосферного давления. В то же время на западе страны погоду будет формировать атмосферный фронт из Западной Европы, который принесет местами небольшие дожди.

Ночью и утром в восточных областях возможен туман. Ветер южного направления, 5-10 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +2 °С до +7 °С, в восточных регионах от +3 °С до -2 °С. Днем столбики термометров покажут +5 °С...+10 °С, на юге и западе страны температура повысится до +9 °С...+14 °С.

Прогноз погоды в Украине на 29 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупредили, что в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 29 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от синоптика Диденко 29 января

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, среда в Украине обещает быть теплой и почти весенней. Температура воздуха днем составит +7 °С…+12 °С, а в западных и южных областях даже до +12 °С…+16 °С. Закарпатье на этот раз немного отклонится от привычного теплового лидерства, здесь прогнозируют +9 °С…+11 °С.

Ветер будет преобладать южного направления, умеренный, местами порывистый. Существенных осадков не ожидается, лишь ночью возможны дожди и мокрый снег в Карпатах и на Закарпатье, а также дожди на Волыни и Ровенщине.

В Киеве среда также будет теплой: ночью +5 °С, днем +9 °С. Осадков в столице не прогнозируют, однако южный ветер может быть порывистым.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Харькове и области 29 января прогнозируется теплая и солнечная погода. Дождей в этом регионе, в отличие от западных областей, не ожидается.

Ранее синоптики предупреждали, что на этой неделе возможно рекордное повышение температуры воздуха в Украине.