Погода в Україні на завтра 29 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Жінки потрапили під дощ. Ілюстративне фото: hurriyetdailynews.com

Погода в Україні завтра, 29 січня, буде переважно сухою, лише в окремих регіонах прогнозуються дощі. У деяких областях можливий туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 29 січня

За прогнозами синоптиків, у середу в Україні очікується переважно суха погода, оскільки більшість території залишатиметься під впливом підвищеного атмосферного тиску. Водночас на заході країни погоду формуватиме атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе місцями невеликі дощі.

Вночі та вранці у східних областях можливий туман. Вітер південного напрямку, 5-10 м/с, у Карпатах можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2 °С до +7 °С, у східних регіонах від +3 °С до -2 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть +5 °С...+10 °С, на півдні та заході країни температура підвищиться до +9 °С...+14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про сніголавинну небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 29 січня очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рівень).

Попередження про сніголавинну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від синоптика Діденко 29 січня

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, середа в Україні обіцяє бути теплою та майже весняною. Температура повітря вдень становитиме +7 °С…+12 °С, а в західних та південних областях навіть до +12 °С…+16 °С. Закарпаття цього разу трохи відхилиться від звичного теплового лідерства, тут прогнозують +9 °С…+11 °С.

Вітер переважатиме південного напрямку, помірний, місцями поривчастий. Істотних опадів не очікується, лише вночі можливі дощі та мокрий сніг у Карпатах та на Закарпатті, а також дощі на Волині та Рівненщині.

У Києві середа також буде теплою: вночі +5 °С, вдень +9 °С. Опадів у столиці не прогнозують, проте південний вітер може бути поривчастим.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, у Харкові та області 29 січня прогнозується тепла та сонячна погода. Дощів у цьому регіоні, на відміну від західних областей, не очікується.

Раніше синоптики попереджали, що цього тижня можливе рекордне підвищення температури повітря в Україні.