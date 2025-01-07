Погода в Украине 8 января — прогноз от синоптика Наталки Диденко

Люди гуляют в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине резко потеплеет. Завтра, в среду 8 января, в большинстве регионов будет теплая сухая погода с плюсовыми отметками.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на 8 января

По прогнозам Наталки Диденко сегодня, 7 января, а также завтра, 8 января, в Украине будет теплая засушливая погода.

Ожидается, что 8 января дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9°C, на западе местами до +9...+11°C, в центральных областях до +7...+12°C. Самые высокие показатели прогнозируются на юге, где термометры покажут весенние +9...+14°C.

Погода в Украине, карта температур на 8 января. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз дождей и снега на 8 января

Ветер будет юго-западным, местами порывистым и сильным. В ночь на 8 января в западных областях пройдут дожди, а в Карпатах — дождь с мокрым снегом. В дневное время среды в Украине в основном будет сухо, лишь в Карпатах возможны незначительные осадки. Вечером осадки ожидаются на западе и севере страны, где дождь может перейти в мокрый снег.

Погода в Киеве 8 января

В Киеве среда также будет теплой. Ночная температура составит +2...+4°C, а днем поднимется до +5...+7°C. Большая часть суток пройдет без осадков, однако вечером возможен дождь. Ветер будет умеренный, юго-западного направления.

Тепление в Украину придет ненадолго

Наталка Диденко предупреждает, что теплая погода сохранится 9-10 января, но уже 11 января в Украину придет незначительное похолодание. Температура ночью опустится до небольших "минусов", днем - от -2°C до +3°C.

Напомним, синоптики предупредили о том, как будет меняться погода в течение недели в Украине с 5 по 12 января.

А в Европе недавно из-за непогоды пришлось приостановить авиарейсы.