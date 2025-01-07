Погода в Україні 8 січня — прогноз від синоптика Наталки Діденко

Люди гуляють у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні різко потеплішає. Завтра, у середу 8 січня, у більшості регіонів буде тепла суха погода з плюсовими позначками.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на 8 січня

За прогнозами Наталки Діденко сьогодні, 7 січня, а також завтра, 8 січня, в Україні буде тепла посушлива погода.

Очікується, що 8 січня денна температура повітря коливатиметься в межах +4...+9°C, на заході місцями до +9...+11°C, у центральних областях до +7...+12°C. Найвищі показники прогнозуються на півдні, де термометри покажуть весняні +9...+14°C.

Погода в Україні, карта температур на 8 січня. Фото: скриншот Метеопост

Прогноз дощів та снігу на 8 січня

Вітер буде південно-західним, подекуди рвучким і сильним. У ніч на 8 січня в західних областях пройдуть дощі, а в Карпатах – дощ із мокрим снігом. У денний час середи в Україні здебільшого буде сухо, лише в Карпатах можливі незначні опади. Ввечері опади очікуються на заході та півночі країни, де дощ може перейти в мокрий сніг.

Погода в Києві 8 січня

У Києві середа також буде теплою. Нічна температура складе +2...+4°C, а вдень підніметься до +5...+7°C. Більша частина доби пройде без опадів, проте ввечері можливий дощ. Вітер буде помірний, південно-західного напрямку.

Потепління в Україну прийде ненадовго

Наталка Діденко попереджає, що тепла погода збережеться 9-10 січня, але вже 11 січня в Україну прийде незначне похолодання. Температура вночі опуститься до невеликих "мінусів", вдень – від -2°C до +3°C.

Нагадаємо, синоптики попередили про те, як змінюватиметься погода впродовж тижня в Україні з 5 по 12 січня.

А у Європі нещодавно через негоду довелося зупинити авіарейси.