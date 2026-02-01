Видео
Україна
Главная Метео В Украине завтра похолодает до -29 °С — прогноз погоды

В Украине завтра похолодает до -29 °С — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 15:40
Прогноз погоды в Украине на завтра 2 февраля
Девушка на улице зимой. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет морозной из-за влияния арктического антициклона. Местами температура воздуха снизится до -29 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 2 февраля

В большинстве регионах страны завтра будет морозная погода. Осадки в виде снега, а порой значительного, ожидаются в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого
Погода в Украине 2 февраля. Фото: Meteoprog

На дорогах возможно образование гололеда и снежный накат. Ветер в южной половине будет северо-восточного направления, а в остальных регионах переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях ночью -24...-29 °С, в других регионах -14...-21 °С. Днем прогнозируется -12...-18 °С, в южной части и на Закарпатье -3...-8 °С.

Напомним, в Одесской области завтра объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на февраль.

погода морозы синоптик прогноз погоды погода в Украине температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
