Прогноз погоды в Украине на завтра 2 февраля

Погода в Украине завтра, 2 февраля, будет морозной из-за влияния арктического антициклона. Местами температура воздуха снизится до -29 °С.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода в Украине 2 февраля

В большинстве регионах страны завтра будет морозная погода. Осадки в виде снега, а порой значительного, ожидаются в Крыму, на юге Одесской области, в Приазовье и на Донбассе.

На дорогах возможно образование гололеда и снежный накат. Ветер в южной половине будет северо-восточного направления, а в остальных регионах переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха в северных, северо-западных и северо-восточных областях ночью -24...-29 °С, в других регионах -14...-21 °С. Днем прогнозируется -12...-18 °С, в южной части и на Закарпатье -3...-8 °С.

Напомним, в Одесской области завтра объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

Ранее синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали погоду в Украине на февраль.