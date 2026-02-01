Відео
Україна
Відео

В Україні завтра похолодає до -29 °С — прогноз погоди

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:40
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 лютого
Дівчина на вулиці взимку. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 2 лютого, буде морозною через вплив арктичного антициклону. Місцями температура повітря знизиться до -29 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

У більшості регіонах країни завтра буде морозна погода. Опади у вигляді снігу, а часом значного, очікуються у Криму, на півдні Одещини, у Приазовʼї та на Донбасі.

Прогноз погоди в Україні на 2 лютого
Погода в Україні 2 лютого. Фото: Meteoprog

На дорогах можливе утворення ожеледиці та сніговий накат. Вітер у південній половині буде північно-східного напрямку, а у решті регіонів змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду.

Температура повітря у північних, північно-західних та північно-східних областях вночі -24...-29 °С, в інших регіонах -14...-21 °С. Вдень прогнозується -12...-18 °С, у південній частині та на Закарпатті -3...-8 °С.

Нагадаємо, в Одеській області завтра оголошено жовтий рівень небезпечності через погіршення погодних умов.

Раніше синоптики Укргідрометцентру спрогнозували погоду в Україні на лютий.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
