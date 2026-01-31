Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Лютий покаже характер — Україну накриють різкі погодні сюрпризи

Лютий покаже характер — Україну накриють різкі погодні сюрпризи

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 11:30
Погода у лютому 2026 — чи будуть ще сильні морози
Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики традиційно вважають лютим найкоротшим, але одним із найбільш контрастних місяців. Цьогоріч останній місяць зими обіцяє бути мінливим з переважанням тепла понад норму, але водночас з морозами та різкими перепадами температури.

Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр розповідають, яка погода буде у лютому.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на лютий 2026

Синоптики прогнозують, що цьогоріч лютий буде тепліший за кліматичну норму на 1-2 °C. Цієї відстежуватимуть аномальні температури, але з періодами сильного похолодання тривалістю 3-10 днів. 

Так, середня температура упродовж місяця коливатиметься в межах +2...0 °C вдень та -2...-6 °C вночі. У північних та східних областях можливі короткі морози до -9…-15 °C.

На початку місяця, у період з 1 по 10 лютого, переважатиме похмура погода та несильні опади у вигляді снігу або мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься біля 0 °C, з короткими відлигами.

Погода в Україні 1 лютого
Погода на 1 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Починаючи з 11 до 20 лютого посилиться вітер, почнуться снігопади, а нічні морози будуть тиснути до -5…-10 °C, денні близько 0…+3 °C. 

Наприкінці лютого, 21-28 числа, погода перейде ближче до весняної. Тоді очікується більше тепла та сонця, а температура повітря вдень становитиме +3…+6 °C. Опади будуть рідкістю.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що до України повертаються морози до -30 °C. Найбільш відчутне похолодання очікується з неділі та триватиме щонайменше до 4 лютого.

Також ми писали прогноз погоди на весну 2026. У березні та на початку квітня можливі то різкі потепління, то нічні заморозки й дощі.

погода зима морози лютий прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації