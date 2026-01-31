Погода у лютому 2026 — чи будуть ще сильні морози

Морозна погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики традиційно вважають лютим найкоротшим, але одним із найбільш контрастних місяців. Цьогоріч останній місяць зими обіцяє бути мінливим з переважанням тепла понад норму, але водночас з морозами та різкими перепадами температури.

Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр розповідають, яка погода буде у лютому.

Прогноз погоди на лютий 2026

Синоптики прогнозують, що цьогоріч лютий буде тепліший за кліматичну норму на 1-2 °C. Цієї відстежуватимуть аномальні температури, але з періодами сильного похолодання тривалістю 3-10 днів.

Так, середня температура упродовж місяця коливатиметься в межах +2...0 °C вдень та -2...-6 °C вночі. У північних та східних областях можливі короткі морози до -9…-15 °C.

На початку місяця, у період з 1 по 10 лютого, переважатиме похмура погода та несильні опади у вигляді снігу або мокрого снігу. Температура повітря коливатиметься біля 0 °C, з короткими відлигами.

Починаючи з 11 до 20 лютого посилиться вітер, почнуться снігопади, а нічні морози будуть тиснути до -5…-10 °C, денні близько 0…+3 °C.

Наприкінці лютого, 21-28 числа, погода перейде ближче до весняної. Тоді очікується більше тепла та сонця, а температура повітря вдень становитиме +3…+6 °C. Опади будуть рідкістю.

