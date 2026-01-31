Видео
Главная Метео Февраль покажет характер — Украину накроют резкие сюрпризы погоды

Февраль покажет характер — Украину накроют резкие сюрпризы погоды

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 11:30
Погода в феврале 2026 года — будут ли еще сильные морозы
Морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Синоптики традиционно считают февраль самым коротким, но одним из самых контрастных месяцев. В этом году последний месяц зимы обещает быть изменчивым с преобладанием тепла сверх нормы, но одновременно с морозами и резкими перепадами температуры.

Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр рассказывают, какая погода будет в феврале.

Прогноз погоды на февраль 2026 года

Синоптики прогнозируют, что в этом году февраль будет теплее климатической нормы на 1-2 °C. При этом будут отслеживать аномальные температуры, но с периодами сильного похолодания продолжительностью 3-10 дней.

Так, средняя температура в течение месяца будет колебаться в пределах +2...0 °C днем и -2...-6 °C ночью. В северных и восточных областях возможны короткие морозы до -9...-15 °C.

В начале месяца, в период с 1 по 10 февраля, будет преобладать пасмурная погода и несильные осадки в виде снега или мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться около 0 °C, с короткими оттепелями.

Погода в Україні 1 лютого
Погода на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Начиная с 11 до 20 февраля усилится ветер, начнутся снегопады, а ночные морозы будут давить до -5...-10 °C, дневные около 0...+3 °C.

В конце февраля, 21-28 числа, погода перейдет ближе к весенней. Тогда ожидается больше тепла и солнца, а температура воздуха днем составит +3...+6 °C. Осадки будут редкостью.

Напомним, синоптики предупреждали, что в Украину возвращаются морозы до -30 °C. Наиболее ощутимое похолодание ожидается с воскресенья и продлится как минимум до 4 февраля.

Также мы писали прогноз погоды на весну 2026. В марте и в начале апреля возможны то резкие потепления, то ночные заморозки и дожди.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
