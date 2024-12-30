Прогноз погоды на Новый год от Укргидрометцентра

Люди идут под снегом. Иллюстративное фото: Слово і Діло

В Украине во вторник, 31 декабря, ожидается облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем составит 0...+5 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 31 декабря

Завтра прогнозируют облачный день, но существенных осадков не будет. Ночью и утром в западных и южных областях местами ожидается туман.

По словам синоптиков, будет западный ветер, 7-12 м/с. А температура воздуха:

ночью -3...+2 °С;

днем 0...+5 °С;

на юге, Крыму и Прикарпатье +7...+12 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 31 декабря

В Киевской области также будет облачно и без существенных осадков. Ожидается западный ветер, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 °С, а днем — поднимется до 0...+5 °С. В Киеве ночью будет около 0 °С, днем +2...+4 °С.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко спрогнозировала, каким будет последний день года

Также в Украине с 30 декабря по 5 января будет теплая и сухая погода, но уже ближе к концу недели температура воздуха несколько упадет, прогнозируют осадки.