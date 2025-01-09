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В Укгидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

9 января 2025 19:24
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 января
Человек в капюшоне. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 10 января, ожидается с осадками в некоторых регионах. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 30 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Карта погоды от Укргідрометцентра

Прогноз погоды на 10 января в Украине

В целом, будет облачно с прояснениями. В западных областях — дождь с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах ожидаются значительные осадки. В северных, Винницкой и Черкасской областях дождь пройдет днем. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный со скоростью 7-12 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°С, на северо-востоке местами — 0…-2°С. Днем в западных и северных областях ожидается +4…+9 °С.

На остальной территории будет +8…+13 °С. В Крыму: ночью +4…+9 °С, днем +11…+16 °С.

Прогноз погоды на 10 января для Киевщины и Киева

В столичном регионе также облачно с прояснениями.

Ночью — без существенных осадков, а днем ​​— возможен дождь.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью +1…+6 °С, а днем ​​+4…+9 °С.

В Киеве ночью будет +2…+4 °С, а днем: +7…+9 °С.

Напомним, на Харьковщине в пятницу, 10 января, ожидается теплая, как для зимы, погода с незначительными осадками. Но возможна ухудшенная видимость из-за тумана.

Также мы сообщали, что синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украину вернется прохладная погода. По ее словам, уже вскоре в Украине возможно похолодание.

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