Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 січня

В Укгідрометцентрі попередили про небезпечну погоду завтра
Погода в Україні завтра, 10 січня, очікується з опадами у деяких регіонах. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 30 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 10 січня в Україні
Загалом, буде хмарно з проясненнями. У західних областях — дощ із мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади. У північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ пройде вдень. На решті території — без істотних опадів.
Вітер південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви до 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат — 25-30 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, на північному сході місцями — 0…-2 °С. Вдень у західних та північних областях очікується +4…+9 °С.
На решті території буде +8…+13 °С. У Криму: вночі +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.
Прогноз погоди на 10 січня для Київщини та Києва
У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями.
Вночі — без істотних опадів, а вдень — можливий дощ.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі +1…+6 °С, а вдень +4…+9 °С.
У Києві вночі буде +2…+4 °С, а вдень: +7…+9 °С.
Нагадаємо, на Харківщині у п'ятницю, 10 січня, очікується тепла, як для зими, погода з незначними опадами. Але можлива погіршена видимість через туман.
Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться прохолодна погода. За її словами, вже незабаром в Україні можливе похолодання.
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