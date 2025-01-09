Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 січня

Людина в капюшоні. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 10 січня, очікується з опадами у деяких регіонах. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 30 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Карта погоди від Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 10 січня в Україні

Загалом, буде хмарно з проясненнями. У західних областях — дощ із мокрим снігом, на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади. У північних, Вінницькій та Черкаській областях дощ пройде вдень. На решті території — без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний зі швидкістю 7-12 м/с, у західних областях пориви до 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат — 25-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, на північному сході місцями — 0…-2 °С. Вдень у західних та північних областях очікується +4…+9 °С.

На решті території буде +8…+13 °С. У Криму: вночі +4…+9 °С, вдень +11…+16 °С.

Прогноз погоди на 10 січня для Київщини та Києва

У столичному регіоні також буде хмарно з проясненнями.

Вночі — без істотних опадів, а вдень — можливий дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі +1…+6 °С, а вдень +4…+9 °С.

У Києві вночі буде +2…+4 °С, а вдень: +7…+9 °С.

Нагадаємо, на Харківщині у п'ятницю, 10 січня, очікується тепла, як для зими, погода з незначними опадами. Але можлива погіршена видимість через туман.

Також ми повідомляли, що синоптикиня Наталка Діденко повідомила, коли в Україну повернеться прохолодна погода. За її словами, вже незабаром в Україні можливе похолодання.