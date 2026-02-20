Погода в Украине завтра 21 февраля — прогноз Укргидрометцентра

Температура упадет до -20 °С — прогноз Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет с перемонною облачностью и сильными морозами до -20 °С. Синоптики также прогнозируют осадки и туман.
Прогноз погоды в Украине за 21 февраля
На востоке и юго-востоке страны ночью ожидается снег. В северной части местами возможен туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.
Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду, на юге — северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -13...-18 °С, на севере местами -20 °С, днем -2...-9 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью будет -5...-12 °С, днем -2...+3 °С, а в Крыму ночью около 0 °С, днем — +3...+8 °С.
Опасные гидрологические явления
В Укргидрометцентре предупредили, что из-за водохозяйственной деятельности и высоких уровней воды, будет удерживаться вода на пойме отдельных рек бассейна Южного Буга (рр. Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод) в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
А на реке Ингул в Кировоградской области возможно дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,5 м с удержанием воды на поймах и пониженных прирусловых участках рек.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Кроме того, на реке Ингул в Кропивницком будет продолжаться превышение отметки частичного обтопления жилых домов отдельных прирусловых улиц. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
А из-за сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу, на участке р. Южный Буг Александровка — Николаев прогнозируется повышение уровней на 0,4-1,0 м с возможным выходом воды на пойму и пониженные прирусловые участки реки. Объявлен первый уровень опасности.
В то же время на реке Уды возле поселка Пересечное и реки Мерло возле Богодухова будет удерживаться вода на пойме. Первый уровень опасности.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра местами возможен мокрый снег и дождь. А ночью температура воздуха упадет до -16 °С.
На Харьковщине завтра значительных осадков не прогнозируют. В то же время утром возможен слабый туман, а также гололед.
А в Одесской области будет неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют осадки и метель.
