Погода в Украине завтра 21 февраля — прогноз Укргидрометцентра

Погода в Украине завтра, 21 февраля, будет с перемонною облачностью и сильными морозами до -20 °С. Синоптики также прогнозируют осадки и туман.

Прогноз погоды в Украине за 21 февраля

На востоке и юго-востоке страны ночью ожидается снег. В северной части местами возможен туман. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 метра в секунду, на юге — северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -13...-18 °С, на севере местами -20 °С, днем -2...-9 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке ночью будет -5...-12 °С, днем -2...+3 °С, а в Крыму ночью около 0 °С, днем — +3...+8 °С.

Опасные гидрологические явления

В Укргидрометцентре предупредили, что из-за водохозяйственной деятельности и высоких уровней воды, будет удерживаться вода на пойме отдельных рек бассейна Южного Буга (рр. Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод) в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

А на реке Ингул в Кировоградской области возможно дальнейшее повышение уровней воды на 0,1-0,5 м с удержанием воды на поймах и пониженных прирусловых участках рек.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Кроме того, на реке Ингул в Кропивницком будет продолжаться превышение отметки частичного обтопления жилых домов отдельных прирусловых улиц. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

А из-за сбросов воды с Александровской ГЭС и добегания воды по руслу, на участке р. Южный Буг Александровка — Николаев прогнозируется повышение уровней на 0,4-1,0 м с возможным выходом воды на пойму и пониженные прирусловые участки реки. Объявлен первый уровень опасности.

В то же время на реке Уды возле поселка Пересечное и реки Мерло возле Богодухова будет удерживаться вода на пойме. Первый уровень опасности.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра местами возможен мокрый снег и дождь. А ночью температура воздуха упадет до -16 °С.

На Харьковщине завтра значительных осадков не прогнозируют. В то же время утром возможен слабый туман, а также гололед.

А в Одесской области будет неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют осадки и метель.