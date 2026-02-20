Відео
В Укгідрометцентрі назвали, де завтра температура впаде до -20 °С

В Укгідрометцентрі назвали, де завтра температура впаде до -20 °С

Дата публікації: 20 лютого 2026 18:47
Прогноз погоди в Україні на завтра 21 лютого від Укргідрометцентру
Сніжна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 21 лютого, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильні морози до -20 °С. Крім того, місцями можливі опади та туман.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз погоди Укргідрометцентру.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні за 21 лютого

На сході та південному сході країни вночі очікується сніг. У північній частині подекуди можливий туман. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 21 лютого
Погода в Україні 21 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду, на півдні — північно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -13...-18 °С, на півночі місцями -20 °С, вдень -2...-9 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході вночі буде -5...-12 °С, вдень -2...+3 °С, а у Криму вночі близько 0 °С, вдень — +3...+8 °С.

Небезпечні гідрологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили, що через водогосподарську діяльність та високі рівні води, буде утримуватися вода на заплаві окремих річок басейну Південного Бугу (рр. Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід) у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 21 лютого
Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

А на річці Інгул у Кіровоградській області можливе подальше підвищення рівнів води на 0,1-0,5 м з утриманням води на заплавах та понижених прируслових ділянках річок.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Крім того, на річці Інгул у Кропивницькому триватиме перевищення відмітки часткового обтоплення житлових будинків окремих прируслових вулиць. Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

А через скиди води з Олександрівської ГЕС та добігання води по руслу, на ділянці р. Південний Буг Олександрівка — Миколаїв прогнозується підвищення рівнів на 0,4-1,0 м з можливим виходом води на заплаву та понижені прируслові ділянки річки. Оголошено перший рівень небезпечності.

Водночас на річці Уди біля селища Пересічне та річки Мерло біля Богодухова утримуватиметься вода на заплаві. Перший рівень небезпечності.

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра місцями можливий мокрий сніг та дощ. А вночі температура повітря впаде до -16 °С.

На Харківщині завтра значних опадів не прогнозують. Водночас зранку можливий слабкий туман, а також ожеледь.

А в Одеській області буде нестійка погода. Синоптики прогнозують опади та хуртовину.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
