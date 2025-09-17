Видео
Главная Метео В центре Украины дожди и грозы — прогноз погоды на сегодня

В центре Украины дожди и грозы — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:25
Погода сегодня, 17 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 17 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока, юго-востока и Сумщины, ожидаются умеренные дожди. Между тем в Винницкой, ночью и в Черниговский, Хмельницкой, Житомирской, а днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях — будут значительные дожди, местами грозы. 

Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 13 сентября

В центрі України значні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +9...+14 °С. Днем ожидается +20...+25 °С в западных, большинстве северных и Винницкой областях +15...+20 °С. В Карпатах тем временем ночью +5...+10 °С, днем +9...+14 °С.

Карта температур від Meteopost.В центрі України значні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозировали умеренный, а днем - значительный дождь. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +9...+14 °С, а днем будет +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью фиксировались +12...+14 °С, днем ожидается +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня дождливая и холодная погода будет преобладать в западных областях, на севере (кроме Сумщины), в Винницкой, Одесской областях, в западных районах Черкасской области и Кропивницкого с районами. В этих регионах температура составит +15...+19 °С.

На остальной территории Украины ожидается сухая солнечная и теплая погода с температурой +20...+26 °С. Речь идет обо всем востоке, южной части (кроме Одесской области), Полтавской области, Днепропетровской, Сумской и восточной регионах Черкасской области и Кропивницкого с районами.

В Киеве тем временем температура едва достигнет +15...+17 °С, а также будет дождь.

Напомним, что в Одессе сегодня будет достаточно комфортная температура. Однако синоптики прогнозируют дождь в городе и области. Море еще до сих пор порадует теплой водой. Поэтому отдыхающим будет комфортно купаться.

Также мы информировали, что погода в Украине 17 и 18 сентября ожидается с мощными ливнями в нескольких областях. Вследствие этого объявлен первый уровень опасности.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
