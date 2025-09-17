Відео
Відео

В центрі України дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

В центрі України дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 17 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 17 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 17 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. В Україні, крім сходу, південного сходу та Сумщини, очікуються помірні дощі. Тим часом у Вінницькій, вночі і в Чернігівський, Хмельницькій, Житомирській, а вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях — будуть значні дощі, місцями грози.

Про це у вівторок, 16 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

В центрі України значні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +9...+14 °С. Вдень очікується +20...+25 °С у західних, більшості північних та Вінницькій областях +15...+20 °С. В Карпатах тим часом вночі +5...+10 °С, вдень +9...+14 °С.

Карта температур від Meteopost.В центрі України значні дощі і грози — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозували помірний, а вдень - значний дощ. Вітер дутиме південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +9...+14 °С, а вдень буде +15...+20 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалися +12...+14 °С, вдень очікується +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні дощова та холодна погода переважатиме у західних областях, на півночі (крім Сумщини), на Вінниччині, на Одещині, у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами. У цих регіонах температура становитиме +15...+19 °С.

На решті території України очікується суха сонячна та тепла погода з температурою +20...+26 °С. Мова йде про весь схід, південну частину (окрім Одеської області), Полтавську область, Дніпропетровську, Сумську та східній регіони Черкащини та Кропивницького з районами.

У Києві тим часом температура ледь досягне +15...+17 °С, а також буде дощ.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні буде досить комфортна температура. Однак синоптики прогнозують дощ у місті та області. Море ще досі потішить теплою водою. Тож відпочивальникам буде комфортно купатися. 

Також ми інформували, що погода в Україні 17 та 18 вересня очікується з потужними зливами у декількох областях. Внаслідок цього оголошено перший рівень небезпечності.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
