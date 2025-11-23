Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В каких регионах завтра будут дожди — прогноз погоды от Диденко

В каких регионах завтра будут дожди — прогноз погоды от Диденко

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 18:49
обновлено: 18:50
Прогноз погоды на 24 ноября — Диденко предупредила, где будут дожди
Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

В понедельник, 24 ноября, в Украине ожидается прохладная, но преимущественно сухая погода. Дожди охватят лишь часть восточных и южных регионов, тогда как большинство областей проведет день без существенных осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 24 ноября

Завтра дожди будут выпадать преимущественно на востоке страны. Осадки возможны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. В других регионах погода будет оставаться сухой.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+5 °C, в большинстве центральных областей повысится до +4...+9 °C. На юге ожидается теплее — +8...+12 °C, а в восточных областях столбики термометров местами поднимутся до +10...+15 °C.

В Киеве понедельник будет холодным — днем всего +2...+4 °C. В то же время осадков не прогнозируют, возможны прояснения. Однако порывистый ветер может создавать дискомфорт, поэтому жителям столицы советуют теплее одеваться.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода завтра ждет жителей Одессы.

А также метеорологи удивили прогнозом погоды на зиму 2026 года.

погода Наталка Диденко прогноз погоды осадки погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации