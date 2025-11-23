Прогноз погоды на 24 ноября — Диденко предупредила, где будут дожди

В каких регионах завтра будут дожди — прогноз погоды от Диденко
В понедельник, 24 ноября, в Украине ожидается прохладная, но преимущественно сухая погода. Дожди охватят лишь часть восточных и южных регионов, тогда как большинство областей проведет день без существенных осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 24 ноября
Завтра дожди будут выпадать преимущественно на востоке страны. Осадки возможны в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. В других регионах погода будет оставаться сухой.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1...+5 °C, в большинстве центральных областей повысится до +4...+9 °C. На юге ожидается теплее — +8...+12 °C, а в восточных областях столбики термометров местами поднимутся до +10...+15 °C.
В Киеве понедельник будет холодным — днем всего +2...+4 °C. В то же время осадков не прогнозируют, возможны прояснения. Однако порывистый ветер может создавать дискомфорт, поэтому жителям столицы советуют теплее одеваться.
