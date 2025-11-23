Прогноз погоди на 24 листопада — Діденко попередила, де будуть дощі

Дощова погода. Фото: Вечірній Київ

У понеділок, 24 листопада, в Україні очікується прохолодна, але переважно суха погода. Дощі охоплять лише частину східних та південних регіонів, тоді як більшість областей проведе день без істотних опадів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 24 листопада

Завтра дощі випадатимуть переважно на сході країни. Опади можливі на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та в Криму. В інших регіонах погода залишатиметься сухою.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1...+5 °C, у більшості центральних областей підвищиться до +4...+9 °C. На півдні очікується тепліше — +8...+12 °C, а в східних областях стовпчики термометрів місцями піднімуться до +10...+15 °C.

У Києві понеділок буде холодним — вдень лише +2...+4 °C. Водночас опадів не прогнозують, можливі прояснення. Проте рвучкий вітер може створювати дискомфорт, тож мешканцям столиці радять тепліше одягатися.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода завтра чекає на мешканців Одеси.

А також метеорологи здивували прогнозом погоди на зиму 2026 року.