Погода сегодня 5 февраля в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди переходят дорогу под сильным снегопадом. Иллюстративное фото: Владимир Гонтарь / УНИАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 февраля, сообщили синоптики. В этот день в нашей стране будет продолжаться холодный воздух арктического происхождения, поступающий с северных направлений. Несмотря на поле повышенного давления, над территорией Украины будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидается небольшой снег.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня температура по Украине ночью составляла -1...-6 °С, днем от -2...+3 °С. В Карпатах ночью было -6...-11 °С, днем прогнозируют 0...-5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 5 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью местами падал небольшой снег, днем уже без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью колебалась от -1...-6 °С, днем будет -2...+3 °С.

Тем временем в Киеве температура ночью составила -3...-5 °С, днем ожидается 0...-2 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, этой ночью температура воздуха составила 0...-5 °С, днем будет -2...+2 °С. Ветер ожидается северных направлений, умеренный, временами порывистый.

По словам Диденко, завтра над северо-востоком Украины будет мало масштабный циклон, который обусловит снег в Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Также небольшой снег пройдет местами в западных областях. На остальной территории страны, 5 февраля — без существенных осадков.

Карта антициклона на 5 февраля. Фото: скриншот

В Киеве тем временем ночью по прогнозу Диденко, было -1...-3 °С, днем ожидается около 0 °С. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Уже с 7 февраля, погоду в Украине будет определять мощный антициклон с севера. Осадки будут маловероятными, станет больше прояснений, а это значит, что ночью морозы окрепнут до -3...-8 °С, однако днем потеплеет до 0...+2 °С.

Напомним, что сегодня на территории Харьковщины будет царить облачная и морозная погода. Ночью местами прогнозировали небольшой снег, днем осадки усилятся.

Также мы писали, что в течение этой недели в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.