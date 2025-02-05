Погода сьогодні 5 лютого в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди переходять дорогу під сильним снігопадом. Ілюстративне фото: Володимир Гонтар / УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 лютого, повідомили синоптики. В цей день в нашій країні буде продовжуватись холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків. Незважаючи на поле підвищеного тиску, над територією України буде утримуватися багато хмар, тому в більшості областей очікується невеликий сніг.

Про це у вівторок, 4 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні температура по Україні вночі становила -1...-6 °С, вдень від -2...+3 °С. В Карпатах вночі було -6...-11 °С, вдень прогнозують 0...-5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області і Києва 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями падав невеликий сніг, вдень вже без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі коливалася від -1...-6 °С, вдень буде -2...+3 °С.

Тим часом у Києві температура вночі становила -3...-5 °С, вдень очікується 0...-2 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, цієї ночі температура повітря становила 0...-5 °С, вдень буде -2...+2 °С. Вітер очікується північних напрямків, помірний, часом рвучкий.

За словами Діденко, завтра над північним сходом України буде мало масштабний циклон, який зумовить сніг у Сумській, Полтавській та Харківській областях. Також невеликий сніг пройде місцями в західних областях. На решті території країни, 5 лютого — без істотних опадів.

Карта антициклону на 5 лютого. Фото: скриншот

У Києві тим часом вночі за прогнозом Діденко, було -1...-3 °С, вдень очікується близько 0 °С. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вже з 7 лютого, погоду в Україні визначатиме потужний антициклон із півночі. Опади будуть малоймовірними, побільшає прояснень, а це означає, що вночі морози зміцніють до -3...-8 °С, проте вдень потепліє до 0...+2 °С.

Нагадаємо, що сьогодні на території Харківщини пануватиме хмарна та морозна погода. Вночі місцями прогнозували невеликий сніг, вдень опади посиляться.

Також ми писали, що протягом цього тижня в Україні очікується холодна погода. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.