Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Укргидрометцентр удивил прогнозом погоды в Украине на завтра

Укргидрометцентр удивил прогнозом погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 19:36
Прогноз погоды в Украине на 15 февраля от Укргидрометцентра
Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег и гололедица. Также в некоторых регионах прогнозируется сильный ветер.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні 15 лютого
Погода в Украине на 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погода в Украине на 15 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра по Украине будет облачно. Ночью в западных и Винницкой областях умеренные, днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем -1...-6 °С. Ночью в северной части -4...-9 °С.

На остальной территории ночью без осадков, утром и днем умеренный, в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег.

На юге и юго-западе страны ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С. На юге и юго-востоке страны днем +3...+8 °С, в Крыму до +14 °С.

Синоптик Наталья Диденко ответила, вернутся ли морозы в Украину 15 февраля.

Ранее мы рассказывали, куда делись снегири, которых десятилетиями воспринимали как неотъемлемую часть украинской зимы.

Укргидрометцентр зима февраль прогноз погоды погода в Украине гололедица снегопад
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации