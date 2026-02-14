Прогноз погоды в Украине на 15 февраля от Укргидрометцентра

Укргидрометцентр удивил прогнозом погоды в Украине на завтра
В воскресенье, 15 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег и гололедица. Также в некоторых регионах прогнозируется сильный ветер.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погода в Украине на 15 февраля
По прогнозам Укргидрометцентра, завтра по Украине будет облачно. Ночью в западных и Винницкой областях умеренные, днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега.
На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем -1...-6 °С. Ночью в северной части -4...-9 °С.
На остальной территории ночью без осадков, утром и днем умеренный, в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег.
На юге и юго-западе страны ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С. На юге и юго-востоке страны днем +3...+8 °С, в Крыму до +14 °С.
