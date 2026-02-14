Прогноз погоды в Украине на 15 февраля от Укргидрометцентра

Люди идут по городу во время мокрого снега. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 15 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег и гололедица. Также в некоторых регионах прогнозируется сильный ветер.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 15 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погода в Украине на 15 февраля

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра по Украине будет облачно. Ночью в западных и Винницкой областях умеренные, днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега.

На дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем -1...-6 °С. Ночью в северной части -4...-9 °С.

На остальной территории ночью без осадков, утром и днем умеренный, в Черкасской и Полтавской областях значительный дождь и мокрый снег.

На юге и юго-западе страны ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части страны днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С. На юге и юго-востоке страны днем +3...+8 °С, в Крыму до +14 °С.

Синоптик Наталья Диденко ответила, вернутся ли морозы в Украину 15 февраля.

Ранее мы рассказывали, куда делись снегири, которых десятилетиями воспринимали как неотъемлемую часть украинской зимы.