Головна Метео Укргідрометцентр здивував прогнозом погоди в Україні на завтра

Укргідрометцентр здивував прогнозом погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 19:36
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого від Укргідрометцентру
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У неділю, 15 лютого, в Україні очікуються мокрий сніг та ожеледиця. Також у деяких регіонах прогнозується сильний вітер.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Погода в Україні 15 лютого
Погода в Україні на 15 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погода в Україні на 15 лютого

За прогнозами Укргідрометцентру, завтра по Україні буде хмарно. Вночі у західних та Вінницькій областях помірні, вдень у західних та північних областях значні опади, переважно у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу.

На дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень -1...-6 °С. Вночі у північній частині -4...-9 °С.

На решті території вночі без опадів, вранці та вдень помірний, у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг.

На півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від -2 °С до +3 °С. На півдні та південному сході країни вдень +3...+8 °С, в Криму до +14 °С.

Cиноптик Наталка Діденко відповіла, чи повернуться морози в Україну 15 лютого.

Раніше ми розповідали, куди поділися снігурі, яких десятиліттями сприймали як невід’ємну частину української зими.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
