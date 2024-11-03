Прогноз погоды в Украине на 4 ноября от Укргидрометцентра

Прохожие под дождем. Фото иллюстративное: getsurrey.co.uk

Погода в Украине завтра, 4 ноября, длительному пребыванию на улице не будет способствовать. Синоптики предупреждают о шквальном ветре и снеге с дождем.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в воскресенье, 3 ноября.

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Штормовое предупреждение на 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение на 4 ноября

В Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине в понедельник, 4 ноября.

По всей территории страны, кроме Закарпатья, завтра ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности первый — желтый.

Погода в Украине 4 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, понедельник 4 ноября будет в Украине облачным с прояснениями.

В восточных и северо-восточных областях ожидается умеренный мокрый снег и дождь. На остальной территории — небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине. Везде, кроме Закарпатья, прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью от +3 °C до -2 °C. В северной части 0...+5 °C, днем +4...+9 °C, на юге страны +8...+13 °C.

Напомним, 3 ноября в Харькове горожане заметили первый снег. По данным синоптиков, температура воздуха в осадках наблюдалась при температуре около +5 °C.

Также Новини.LIVE о предупреждении синоптиков по непогоде в Харькове и 4 ноября — ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.