Прогноз погоди в Україні на сьогодні 3 листопада від синоптиків

Дощ зі снігом в Україні. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 3 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +10 °С, залежно від регіону.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попри хмарну погоду опадів на території України не буде, проте у північно-східній частині вночі все ж можливий мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря — до +3...+8 °С. У Києві від +5...+7 °С.

На півдні буде найтепліше — стовпчики термометрів зростуть до +10 °С.

Температура повітря в Україні 3 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 3 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик заявив, що вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом.

Вітер буде західний, 7-12 м/с. Температурні показники зростуть до +2...+7 °С.

Температурна карта України 3 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, на Львівщині 3 листопада прогнозується ожеледиця та слабкий туман.

У Харкові та області 3 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий дощ та мокрий сніг, вдень температура буде до +7 °С.

У Києві 3 листопада також прогнозується зниження температури повітря. Однак опадів не передбачається.