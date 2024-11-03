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Дождь со снегом — синоптики сделали прогноз на сегодня

3 ноября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 ноября, от синоптиков
Дождь со снегом в Украине. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

3 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +10 °С, в зависимости от региона.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Несмотря на облачную погоду, осадков на территории Украины не будет, однако в северо-восточной части ночью все же возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха — до +3...+8 °С. В Киеве от +5...+7°С.

На юге будет теплее всего — столбики термометров вырастут до +10 °С.

погода 3 ноября
Температура воздуха в Украину 3 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 3 ноября от Игоря Кибальчича

Синоптик заявил, что днем в северной и западной областях пройдет дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температурные показатели возрастут до +2…+7 °С.

прогноз погоды на 3 ноября
Температурная карта Украины 3 ноября. Фото: Метеопост

Напомним, во Львовской области 3 ноября прогнозируется гололедица и слабый туман.

В Харькове и области 3 ноября облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь и мокрый снег, днем температура будет до +7 °С.

В Киеве 3 ноября также прогнозируется понижение температуры воздуха. Однако осадков не предполагается.

Укргидрометцентр погода прогноз погоды погода в Украине синоптик

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