Прогноз погоды в Украине на сегодня, 3 ноября, от синоптиков

Дождь со снегом — синоптики сделали прогноз на сегодня
3 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +10 °С, в зависимости от региона.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 3 ноября
Несмотря на облачную погоду, осадков на территории Украины не будет, однако в северо-восточной части ночью все же возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха — до +3...+8 °С. В Киеве от +5...+7°С.
На юге будет теплее всего — столбики термометров вырастут до +10 °С.
Погода на 3 ноября от Игоря Кибальчича
Синоптик заявил, что днем в северной и западной областях пройдет дождь с мокрым снегом.
Ветер западный, 7-12 м/с. Температурные показатели возрастут до +2…+7 °С.
Напомним, во Львовской области 3 ноября прогнозируется гололедица и слабый туман.
В Харькове и области 3 ноября облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь и мокрый снег, днем температура будет до +7 °С.
В Киеве 3 ноября также прогнозируется понижение температуры воздуха. Однако осадков не предполагается.
Читайте Новини.LIVE!