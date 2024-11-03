Прогноз погоди в Україні на 4 листопада від Укргідрометцентру

Перехожі під дощем. Фото ілюстративне: getsurrey.co.uk

Погода в Україні завтра, 4 листопада, тривалому перебуванню на вулиці не сприятиме. Синоптики попереджають про шквальний вітер та сніг із дощем.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у неділю, 3 листопада.

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Штормове попередження на 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 4 листопада

В Українському гідрометеорологічному центрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні у понеділок, 4 листопада.

По всій території країни, крім Закарпаття, завтра очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Рівень небезпечності перший — жовтий.

Погода в Україні 4 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 4 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, понеділок 4 листопада буде в Україні хмарним із проясненнями.

У східних та північно-східних областях очікується помірний мокрий сніг та дощ. На решті території — невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні. Скрізь, крім Закарпаття, прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від +3 °C до -2 °C. У північній частині 0...+5 °C, вдень +4...+9 °C, на півдні країни +8...+13 °C.

Нагадаємо, 3 листопада у Харкові містяни помітили перший сніг. За даними синоптиків, температура повітря опади спостерігалися за температури близько +5 °C.

Також Новини.LIVE про попередження синоптиків щодо негоди у Харкові й 4 листопада — очікуються опади у вигляди мокрого снігу та дощу.