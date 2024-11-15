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Украину заметет метель — синоптик Диденко четко назвала даты

15 ноября 2024 14:17
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
В Украине будет сильный снег — прогноз погоды от Натальи Диденко
Метель в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине в субботу, 16 ноября, синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление и сухую погоду.

Об этом Наталья Диденко сообщила в соцсетях.

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Погода в Украине 16 ноября

В Украине 16-17 ноября будет действовать антициклон Azzedine, который принесет сухую погоду и потепление.

В субботу в Украине средняя температура будет колебаться от +4...+9 °C, а в воскресенье несколько потеплеет до +7...+12 °C.

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Карта действия антцииклона Аззедин Фото: скриншот

Прогноз погоды в Киеве 16 ноября

В Киеве в течение 16-17 ноября сохранится сухая погода без осадков. В субботу дневная температура составит +7 °C, а в воскресенье ощутимо потеплеет до +9...+11 °C.

В Украине скоро будут метели и гололедица

Несмотря на это, вскоре действие теплого антициклона заменит снежная погода. Наталка Диденко предупредила, что с 21 по 23 ноября большинство областей Украины накроют дожди, мокрый снег с налипанием, метели и штормовой ветер. Также будет существенное снижение температуры.

Напомним, специалисты отследили активность Солнца и спрогнозировали магнитные бури – к чему готовиться метеозависимым.

А синоптик Наталья Птуха описала, как изменится погода во второй половине ноября и ожидать ли снежную морозную зиму этого года.

снег Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине ветер

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