В Украине будет сильный снег — прогноз погоды от Натальи Диденко

Украину заметет метель — синоптик Диденко четко назвала даты
В Украине в субботу, 16 ноября, синоптик Наталья Диденко прогнозирует потепление и сухую погоду.
Об этом Наталья Диденко сообщила в соцсетях.
Погода в Украине 16 ноября
В Украине 16-17 ноября будет действовать антициклон Azzedine, который принесет сухую погоду и потепление.
В субботу в Украине средняя температура будет колебаться от +4...+9 °C, а в воскресенье несколько потеплеет до +7...+12 °C.
Прогноз погоды в Киеве 16 ноября
В Киеве в течение 16-17 ноября сохранится сухая погода без осадков. В субботу дневная температура составит +7 °C, а в воскресенье ощутимо потеплеет до +9...+11 °C.
В Украине скоро будут метели и гололедица
Несмотря на это, вскоре действие теплого антициклона заменит снежная погода. Наталка Диденко предупредила, что с 21 по 23 ноября большинство областей Украины накроют дожди, мокрый снег с налипанием, метели и штормовой ветер. Также будет существенное снижение температуры.
Напомним, специалисты отследили активность Солнца и спрогнозировали магнитные бури – к чему готовиться метеозависимым.
А синоптик Наталья Птуха описала, как изменится погода во второй половине ноября и ожидать ли снежную морозную зиму этого года.
Читайте Новини.LIVE!