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На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні

15 листопада 2024 12:54
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 15 листопада
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у п'ятницю, 15 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Астросиноптики пояснили, що ці спалахи є середніми з великих спалахів. 

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 15 листопада

  • можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • кількість сонячних плям — 39.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Чи є сьогодні магнітні бурі 15 листопада
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі погано впливають на самопочуття метеозалежних людей, тому їм рекомендують дотримуватися наступних порад: 

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, завтра у Львівській області на дорогах буде ожеледиця, а також налипання мокрого снігу.

Також ми писали, що у Києві сьогодні можливий мокрий сніг та опади.

космос Сонце магнітні бурі синоптик головний біль Земля

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