Прогноз магнітних бур на сьогодні, 15 листопада

На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні
На Землі у п'ятницю, 15 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 листопада
Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Астросиноптики пояснили, що ці спалахи є середніми з великих спалахів.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.
Сонячна активність на 15 листопада
- можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 39.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі погано впливають на самопочуття метеозалежних людей, тому їм рекомендують дотримуватися наступних порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- взяти час на відпочинок і відновлення;
- зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
- влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
- дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.
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