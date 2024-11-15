Прогноз магнітних бур на сьогодні, 15 листопада

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у п'ятницю, 15 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 листопада

Сьогодні магнітосфера Землі буде знаходитися в збудженому стані. За останні 24 години на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Астросиноптики пояснили, що ці спалахи є середніми з великих спалахів.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 15 листопада

можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 30%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 39.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі погано впливають на самопочуття метеозалежних людей, тому їм рекомендують дотримуватися наступних порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

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