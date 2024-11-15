Прогноз магнитных бурь на сегодня, 15 ноября

На Солнце произошло шесть вспышек — магнитные бури сегодня
На Земле в пятницу, 15 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 ноября
Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Астросиноптики объяснили, что эти вспышки являются средними из больших вспышек.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 15 ноября
- возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 39.
Воздействие магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури плохо влияют на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуют следовать следующим советам:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, завтра во Львовской области на дорогах будет гололедица, а также налипание мокрого снега.
Также мы писали, что в Киеве сегодня возможен мокрый снег и осадки.
Читайте Новини.LIVE!