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На Солнце произошло шесть вспышек — магнитные бури сегодня

15 ноября 2024 12:54
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на сегодня, 15 ноября
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos
Светлана Силенко - Редактор

На Земле в пятницу, 15 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Астросиноптики объяснили, что эти вспышки являются средними из больших вспышек.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 15 ноября

  • возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 39.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Есть ли сегодня магнитные бури 15 ноября
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos

Магнитные бури плохо влияют на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуют следовать следующим советам:

  • отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
  • взять время на отдых и восстановление;
  • уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
  • устроить прогулку на свежем воздухе;
  • соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, завтра во Львовской области на дорогах будет гололедица, а также налипание мокрого снега.

Также мы писали, что в Киеве сегодня возможен мокрый снег и осадки.

космос Солнце магнитные бури синоптик головная боль Земля

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