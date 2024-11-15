Прогноз магнитных бурь на сегодня, 15 ноября

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в пятницу, 15 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 ноября

Сегодня магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние 24 часа на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Астросиноптики объяснили, что эти вспышки являются средними из больших вспышек.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 15 ноября

возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 30%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 39.

Воздействие магнитных бурь на здоровье

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: depositphotos

Магнитные бури плохо влияют на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуют следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, завтра во Львовской области на дорогах будет гололедица, а также налипание мокрого снега.

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